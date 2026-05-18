Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου

Σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Ιουλίας Φαεινής και Γαλατείας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Γιουλία, Γιούλα, Γιουλίτσα, Τζούλια, Γιούλη, Ιούλιος*

Γαλάτεια, Γαλατία

Φαεινός, Φαεινή

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων

Ανατολή ήλιου: 06:12

Δύση ήλιου: 20:30

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 19 λεπτά

Σελήνη 1.8 ημερών