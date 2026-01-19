Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Μάρκου Ευγενικού, Αγίας Ευφρασίας, Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ευφρασία, Ευφρασίτσα
- Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:38
Δύση ήλιου: 17:33
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 55 λεπτά
Σελήνη 0.5 ημέρας
