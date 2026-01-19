Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Μάρκου Ευγενικού, Αγίας Ευφρασίας, Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ευφρασία, Ευφρασίτσα

Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:38

Δύση ήλιου: 17:33

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 55 λεπτά

Σελήνη 0.5 ημέρας