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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό Pixabay
Παγωτό | Pixabay
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Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά μαρτύρων, Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ζήνα, Ζένα, Ζένια, Ζηνάς, Ζένας, Ζένος
  • Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα, Ευσέβιος, Ευσεβής*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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