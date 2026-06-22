Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου

Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά μαρτύρων, Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ζήνα, Ζένα, Ζένια, Ζηνάς, Ζένας, Ζένος
- Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα, Ευσέβιος, Ευσεβής*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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