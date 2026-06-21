Μία συνέντευξη που θα συζητηθεί παραχώρησε ο Κώστας Αποστολάκης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, δήλωσε πως περιμένει «πώς και πώς το μετά», εννοώντας τη μετά θάνατον ζωή.

Μιλώντας στο OPEN ο ηθοποιός μίλησε για τη βαθιά του πίστη, κρίνοντας πως οι προσευχές του είναι αυτές που τον έχουν βοηθήσει να έχει μία ισορροπημένη σχέση με την πρώην σύζυγό του, με την οποία έχουν αποκτήσει ένα παιδί.

«Εγώ προσεύχομαι, φίλε μου. Και όποιος δεν πιστεύει στην ενέργεια και στη δύναμη της προσευχής, τον παρακινώ να το κάνει για να τη δει. […] Πώς και πώς περιμένω να έρθει το μετά, γιατί εκεί ξεκινούν όλα, όταν φύγουμε από εδώ. Μουσαφίρηδες είμαστε που θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε εκεί που πρέπει» σημείωσε.

Όσον αφορά στις δηλώσεις περί κλήσεις του Χριστού και εμφάνισής του και εάν περίμενε πως θα σχολιαστούν, επεσήμανε πως δεν είναι κάτι που ενοχλεί.

«Τι να με πειράξει; Να ομολογήσω τον Ιησού Χριστό και τον Εσταυρωμένο, τι να με πειράξει; Αυτή είναι η απόλυτη, η απόλυτα καθαρή δύναμη που ήρθε στην ψυχή μου και στην καρδιά μου. Ένιωσα την ασθένειά μου και πήγα στην εκκλησία. Την ψυχική, έτσι; Σωματικά είμαι μια χαρά δόξα τω Θεώ».

Σχετικά με το #MeToo στον χώρο του, δήλωσε πως «δεν υπάρχει, δεν υπήρξε» και εξήγησε: « Όταν εγώ προσβάλλω εσένα, μπαίνω και καταπατώ τον χώρο σου, καταπατώ τον οργανισμό σου και τα λοιπά, θα τιμωρηθώ σύμφωνα με το υπάρχον νομικό σύστημα. Γιατί πρέπει να ονομάζουμε τα πράγματα;»

Τέλος, μιλώντας ως πατέρας, ο Κώστας Αποστολάκης, δήλωσε πως εκείνο που τον προβληματίζει κυρίως είναι το bullying, «που πλακώνονται τα παιδάκια στα σχολεία και στις πλατείες, αυτό το πράγμα. Προέρχεται και απ’ τα media, αυτό το πράγμα το βλέπουμε καθημερινά και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί αυτή είναι η γενιά που θα πάρει τη σκυτάλη από μας».