Η νομάς που λατρεύεται στο TikTok: Αγανάκτησε με τα ενοίκια και μένει σε αμάξι με τον σκύλο της

Η Bella Roams βρισκόταν σε ένα σταυροδρόμι της ζωής της και πήρε τη μεγάλη απόφαση να εγκαταλείψει τις ανέσεις του διαμερίσματός της, που είχαν ως προαπαιτούμενο, ωστόσο, ένα παχυλό ενοίκιο.

Μετακόμισε από στην Ουάσινγκτον, για να είναι πιο κοντά στην οικογένειά της και αρχικά έμεινε μαζί τους. Όταν έψαξε για τον δικό της χώρο όμως, αδυνατούσε να πιστέψει το ύψος των ενοικίων που ζητούσαν οι ιδιοκτήτες.

Έτσι, τον Ιούλιο του 2025, μάζεψε τα πράγματά της, τα έβαλε σε αποθήκη και μετακόμισε στο Subaru της.

«Ήταν μια απόφαση που πάρθηκε κάπως υπό πίεση, αλλά τελικά αποδείχθηκε δώρο με πολλούς τρόπους» είπε η ίδια στο People.

Δεν ενημέρωσε κανέναν για τα σχέδιά της καθώς πίστευε ότι θα επιχειρήσουν να τη μεταπείσουν.

Αντί γι’ αυτό, στράφηκε στο TikTok, ανεβάζοντας ένα αυθόρμητο βίντεο για την επιλογή της. Το βίντεο συγκέντρωσε πάνω από 250.000 προβολές και σήμερα ο λογαριασμός της έχει 43.000 ακολούθους που παρακολουθούν την καθημερινότητά της μέσα από τη ζωή στο αυτοκίνητο.

Οι γονείς του μένουν σε σκάφος και ταξιδεύουν συνεχώς, αλλά ανησύχησαν για την επιλογή της κόρης τους.

«Είπα στον πατέρα μου: "Γιατί ανησυχείς τόσο για μένα; Εσύ ζεις σε βάρκα. Πόσο ασφαλές είναι αυτό μέσα στη θάλασσα;"» θυμήθηκε η νεαρή. «Τελικά συμφώνησαν ότι ίσως αυτή η ζωή να μου ταιριάζει».

Και για όσους αναρωτιούνται πως εξυπηρετεί τις καθημερινές της ανάγκες, η ίδια λέει: «Έχω συγκεκριμένα μέρη για δωρεάν ή πολύ οικονομικά ντους, άλλα για πλύσιμο ρούχων και γενικά μια σταθερή ρουτίνα».

Φυσικά, ανησυχεί για την ασφάλειά της και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για την ίδια και το σκυλί της, την Lyla.

Η εργασίας της - δουλεύει εξ αποστάσεως για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό ανάπτυξης επιχειρήσεων - δεν έχει επηρεαστεί διόλου από την επιλογή του σπιτιού.

Πριν από περίπου 3 χρόνια είχε κάνει μία πρόβα για τη ζωή σε όχημα, νοικιάζοντας ένα βαν για να ταξιδέψει για μία εβδομάδα.

«Σκέφτηκα: "Μου αρέσει τόσο πολύ αυτό, θα μπορούσα να το κάνω μόνιμα." Και αυτή η σκέψη δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό μου.»

Μετά από σχεδόν έναν χρόνο ζωής στο αυτοκίνητο, η Bella έχει πλέον προσαρμοστεί πλήρως.

«Ξέρω ότι αυτή είναι η ζωή που προοριζόταν για μένα. Ήμουν φτιαγμένη για μια νομαδική, πιο ελεύθερη και αυτόνομη ζωή.»

Η εμπειρία αυτή, όπως λέει, την άλλαξε ως άνθρωπο.

«Όπου κι αν βρίσκεσαι — σε σπίτι, σε αυτοκίνητο ή σε ιδιωτικό νησί ως δισεκατομμυριούχος — η ευτυχία καλλιεργείται μέσα σου».

Στόχος της είναι να συγκεντρώσει αρκετά χρήματα για να αγοράσει ένα βαν για να μπορεί να κάνει μεγαλύτερα ταξίδια.

«Πάντα είχα περιπετειώδες πνεύμα και όσο περισσότερους πολιτισμούς γνωρίζω και εμπειρίες ζωής συλλέγω, τόσο πιο πλούσια νιώθω τη ζωή μου.»

Μακροπρόθεσμα, η Bella ονειρεύεται να αγοράσει μια έκταση όπου θα μπορούν να σταθμεύουν άτομα με την ίδια νοοτροπία με εκείνη.

«Θα ήθελα να δημιουργήσω έναν χώρο για ανθρώπους που ζουν νομαδικά, έναν τόπο όπου θα μπορούν να σταματούν για ένα βράδυ ή να μένουν περισσότερο, ειδικά γυναίκες ταξιδιώτισσες. Δίπλα θα ήθελα να έχω ένα μικρό ξύλινο σπίτι και έναν κήπο για να περάσω τα χρόνια της συνταξιοδότησής μου».