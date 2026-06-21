«Φοβήθηκα και έφυγα»: Αντιμέτωπη με κακούργημα η 60χρονη που φέρεται να σκότωσε το σκυλάκι στη Γαστούνη

Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για θανάτωση ζώου φέρεται να σχηματίζεται σε βάρος της 60χρονης γυναίκας στη Γαστούνη που πάτησε αδέσποτο σκυλάκι με το αυτοκίνητό της, με αποτέλεσμα το άτυχο τετράποδο να βρει φρικτό θάνατο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί σχηματίζουν σε βάρος της γυναίκας δικογραφία και στη συνέχεια θα τη διαβιβάσουν στην αρμόδια Εισαγγελία προκειμένου να εξεταστεί το υλικό και να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις.

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Τι φέρεται να υποστήριξε η γυναίκα που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, η γυναίκα φέρεται να υποστήριξε ότι είδε το σκυλί στη μέση του δρόμου και σταμάτησε, προκειμένου να μην το πατήσει. Όπως φέρεται να ανέφερε, περίμενε για λίγο, πίστεψε ότι το ζώο είχε φύγει και στη συνέχεια ξεκίνησε ξανά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 60χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι αντιλήφθηκε πως το πάτησε, αλλά δεν παρέμεινε στο σημείο.

«Είδα το σκυλί στη μέση του δρόμου. Σταμάτησα για να μην το πατήσω. Περίμενα για λίγο και πίστευα ότι έφυγε και ξεκίνησα ξανά. Κατάλαβα ότι το πάτησα, αλλά φοβήθηκα και γι’ αυτό έφυγα», φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς.

Η συγκεκριμένη φράση, εφόσον επιβεβαιώνεται, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο βάρος γύρω από την υπόθεση, καθώς το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στη στιγμή του τραυματισμού ή της θανάτωσης του ζώου, αλλά και στην απόφαση της οδηγού να εγκαταλείψει το σημείο.

Ακόμη ένα στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και άλλα δύο άτομα, ένας άνδρας στη θέση του συνοδηγού και ένα παιδί στο πίσω κάθισμα.