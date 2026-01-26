Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου

Σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Οσίου Ξενοφώντος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:34
Δύση ήλιου: 17:41
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 7 λεπτά
Σελήνη 7.6 ημερών
