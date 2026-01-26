Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Οσίου Ξενοφώντος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:34

Δύση ήλιου: 17:41

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 7 λεπτά

Σελήνη 7.6 ημερών

