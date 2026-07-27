Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου

ήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος του Ιαματικού.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Παντελεήμων, Παντελεήμωνας, Παντελής, Παντελεήμονας, Παντελάκης, Παντέλος, Παντελίτσα, Παντελίνα, Παντελεούσα
Ανατολή ήλιου: 06:24
Δύση ήλιου: 20:39
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 15 λεπτά
Σελήνη 12.7 ημερών
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