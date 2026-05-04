Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου

Σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Πελαγίας μάρτυρος, Ιλάριος ο θαυματουργός, Μελδά μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιώ, Πελαγής, Πελάγιος*

Ιλάριος*

Μελής, Μέλος, Μέλιος, Μέλας, Μέλια, Μελίτσα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:25

Δύση ήλιου: 20:18

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 53 λεπτά

Σελήνη 17.2 ημερών