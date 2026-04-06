Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 6 Απριλίου

Σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου, Μεγάλη Δευτέρα, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Ευτυχίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ευτυχία, Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Έφη, Ευτύχιος, Ευτύχης*
- Πάγκαλος
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:02
Δύση ήλιου: 19:52
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 50 λεπτά
Σελήνη 18.7 ημερών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.