Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου

Σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων εικοσιτεσσάρων Μαρτύρων, Αγίου Σισώη.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Λύκιος, Λυκίας, Λυκία
- Σάτυρος, Σάτος
- Σισώης
Ανατολή ήλιου: 06:08
Δύση ήλιου: 20:51
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 42 λεπτά
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