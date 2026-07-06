Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
παγωτά pixabay
Παγωτά | Pixabay
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων εικοσιτεσσάρων Μαρτύρων, Αγίου Σισώη.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Λύκιος, Λυκίας, Λυκία
  • Σάτυρος, Σάτος
  • Σισώης

Ανατολή ήλιου: 06:08

Δύση ήλιου: 20:51

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 42 λεπτά

Σελήνη 20.7 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ