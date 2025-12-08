Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Οσίου Παταπίου εν Λουτρακίω.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζει ο:
- Πατάπιος
Ανατολή ήλιου: 07:28
Δύση ήλιου: 17:05
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 37 λεπτά
Σελήνη 18.7 ημερών
