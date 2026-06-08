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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Cupcakes | Pixabay
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Σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Καλλιόπης μάρτυρος, Αγίου Ναυκρατίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Καλλιόπη, Καλλιοπία, Πόπη, Κάλια, Πίτσα
  • Ναυκράτιος, Ναυκράτης

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