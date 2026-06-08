Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου

Σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Καλλιόπης μάρτυρος, Αγίου Ναυκρατίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Καλλιόπη, Καλλιοπία, Πόπη, Κάλια, Πίτσα
- Ναυκράτιος, Ναυκράτης
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