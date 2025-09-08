Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η Γέννηση της Θεοτόκου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω*

Γενέθλιος

Σκιαδενή

Τσαμπίκα, Μίκα, Τσαμπίκος

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού

Ανατολή ήλιου: 07:01

Δύση ήλιου: 19:44

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 43 λεπτά

Σελήνη 15.4 ημερών