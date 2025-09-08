Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η Γέννηση της Θεοτόκου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω*
- Γενέθλιος
- Σκιαδενή
- Τσαμπίκα, Μίκα, Τσαμπίκος
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού
Ανατολή ήλιου: 07:01
Δύση ήλιου: 19:44
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 43 λεπτά
Σελήνη 15.4 ημερών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.