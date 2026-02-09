Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Μαρκέλλου Φιλαγρίου και Παγκράτιου, Οσίου Νικηφόρου ιερομάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Μάρκελος*
- Παγκράτιος, Παγκρατία*
- Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
Ανατολή ήλιου: 07:21
Δύση ήλιου: 17:57
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 35 λεπτά
Σελήνη 22 ημερών
