Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Μαρκέλλου Φιλαγρίου και Παγκράτιου, Οσίου Νικηφόρου ιερομάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Μάρκελος*

Παγκράτιος, Παγκρατία*

Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Ανατολή ήλιου: 07:21

Δύση ήλιου: 17:57

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 35 λεπτά

Σελήνη 22 ημερών