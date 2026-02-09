Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Μαρκέλλου Φιλαγρίου και Παγκράτιου, Οσίου Νικηφόρου ιερομάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Μάρκελος*
  • Παγκράτιος, Παγκρατία*
  • Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Ανατολή ήλιου: 07:21

Δύση ήλιου: 17:57

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 35 λεπτά

Σελήνη 22 ημερών

ΕΛΛΑΔΑ