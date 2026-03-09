Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου

Σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εν Σεβαστία.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αέτιος, Αέτης, Αετός, Αετίων, Αετίς, Αετίνα
- Βιβιανός, Βιβιάνα, Βιβιανή, Βιβή, Βίβιαν
- Ηλιανή, Ηλιάνα, Λιάνα, Ιλιάνα, Ηλιάννα, Ηλιανός, Ιλιάς
- Λυσίμαχος, Λυσιμάχη
- Ξάνθος, Ξάνθιος, Ξανθιάς, Ξανθούλιος, Ξανθούλης, Ξανθή, Ξανθούλα
- Σεβηριανός, Σεβηριανή
- Σμαράγδα, Σμαραγδένια, Σμαραγδή, Σμαράγδω, Σμαρούλα, Σμαρώ, Σμαραγδία, Σμαραγδούλα, Σμάρα, Σμάραγδος, Σμαράγδης, Σμαραγδένιος, Σμάρης
- Φιλοκτήμων, Φιλοκτήμονας
- Σαράντης, Σαράντος, Σαράντω, Σαραντούλα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:45
Δύση ήλιου: 18:26
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 41 λεπτά
Σελήνη 20.4 ημερών
