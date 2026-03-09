Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου

Σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εν Σεβαστία.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Αέτιος, Αέτης, Αετός, Αετίων, Αετίς, Αετίνα

Βιβιανός, Βιβιάνα, Βιβιανή, Βιβή, Βίβιαν

Ηλιανή, Ηλιάνα, Λιάνα, Ιλιάνα, Ηλιάννα, Ηλιανός, Ιλιάς

Λυσίμαχος, Λυσιμάχη

Ξάνθος, Ξάνθιος, Ξανθιάς, Ξανθούλιος, Ξανθούλης, Ξανθή, Ξανθούλα

Σεβηριανός, Σεβηριανή

Σμαράγδα, Σμαραγδένια, Σμαραγδή, Σμαράγδω, Σμαρούλα, Σμαρώ, Σμαραγδία, Σμαραγδούλα, Σμάρα, Σμάραγδος, Σμαράγδης, Σμαραγδένιος, Σμάρης

Φιλοκτήμων, Φιλοκτήμονας

Σαράντης, Σαράντος, Σαράντω, Σαραντούλα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:45

Δύση ήλιου: 18:26

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 41 λεπτά

Σελήνη 20.4 ημερών