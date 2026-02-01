Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Τελώνου και Φαρισαίου, Αρχή Τριωδίου, Αγίου Τρύφωνος του Μάρτυρα, Φιλικητάτης Μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Τρύφων, Τρύφωνας, Τρυφωνία
- Φιλικητάτη, Φιλικήτη, Φιλικήτα
Ανατολή ήλιου: 07:29
Δύση ήλιου: 17:48
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 19 λεπτά
Σελήνη 14.2 ημερών
