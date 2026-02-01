Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Τελώνου και Φαρισαίου, Αρχή Τριωδίου, Αγίου Τρύφωνος του Μάρτυρα, Φιλικητάτης Μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Τρύφων, Τρύφωνας, Τρυφωνία
  • Φιλικητάτη, Φιλικήτη, Φιλικήτα

Ανατολή ήλιου: 07:29

Δύση ήλιου: 17:48

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 19 λεπτά

Σελήνη 14.2 ημερών

