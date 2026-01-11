Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Οσίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Θεοδόσιος, Θεοδόσης, Δόσιος, Δόσης, Τεό*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:40
Δύση ήλιου: 17:25
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 44 λεπτά
Σελήνη 22.8 ημερών
