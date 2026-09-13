Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
παγωτά pixabay
Παγωτά | Pixabay
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αριστείδου μάρτυρος, Ιερομάρτυρος Κορνηλίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αριστείδης, Αρίστος, Άρης, Αριστέα, Αριστούλα, Αριστίνα
  • Κορνήλιος, Κορνήλης, Κορνήλος, Κορνηλία, Κορνήλα

Ανατολή ήλιου: 07:05

Δύση ήλιου: 19:37

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 2.3 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ