Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αριστείδου μάρτυρος, Ιερομάρτυρος Κορνηλίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αριστείδης, Αρίστος, Άρης, Αριστέα, Αριστούλα, Αριστίνα
- Κορνήλιος, Κορνήλης, Κορνήλος, Κορνηλία, Κορνήλα
Ανατολή ήλιου: 07:05
Δύση ήλιου: 19:37
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 32 λεπτά
Σελήνη 2.3 ημερών
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