Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Κυριακή των Προπατόρων, Αγίου Αρριανού του ηγεμόνος, Αγίου Λευκίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Αρριανός, Αριανός, Αρρειανός, Αρειανός, Αρριανή, Αριάνα
  • Λευκή, Λεύκια, Λευκούλα, Λευκάδα, Λεύκιος, Λεύκης, Λεύκος, Λεύκας, Λευκός
  • Ααρών
  • Αβραάμ, Αβραμία*
  • Αδάμ
  • Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη*
  • Εύα
  • Δαβίδ, Δαυίδ*
  • Δανάη, Δαν*
  • Δεβόρα, Δεβώρα, Ντέμπορα, Ντέπυ
  • Εσθήρ
  • Μελχισεδέχ, Μελχής
  • Νώε
  • Ραχήλ
  • Ρεβέκκα, Μπέκυ
  • Ρούμπεν, Ρουμπίνη, Ρουμπίνι, Ρουμπίνα
  • Σάρα, Σάρρα*
  • Ισαάκ
  • Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη*
  • Αιθάν, Αίθαν

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης

Ανατολή ήλιου: 07:33

Δύση ήλιου: 17:06

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 33 λεπτά

Σελήνη 24.5 ημερών

