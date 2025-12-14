Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Κυριακή των Προπατόρων, Αγίου Αρριανού του ηγεμόνος, Αγίου Λευκίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αρριανός, Αριανός, Αρρειανός, Αρειανός, Αρριανή, Αριάνα
- Λευκή, Λεύκια, Λευκούλα, Λευκάδα, Λεύκιος, Λεύκης, Λεύκος, Λεύκας, Λευκός
- Ααρών
- Αβραάμ, Αβραμία*
- Αδάμ
- Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη*
- Εύα
- Δαβίδ, Δαυίδ*
- Δανάη, Δαν*
- Δεβόρα, Δεβώρα, Ντέμπορα, Ντέπυ
- Εσθήρ
- Μελχισεδέχ, Μελχής
- Νώε
- Ραχήλ
- Ρεβέκκα, Μπέκυ
- Ρούμπεν, Ρουμπίνη, Ρουμπίνι, Ρουμπίνα
- Σάρα, Σάρρα*
- Ισαάκ
- Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη*
- Αιθάν, Αίθαν
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης
Ανατολή ήλιου: 07:33
Δύση ήλιου: 17:06
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 33 λεπτά
Σελήνη 24.5 ημερών
