Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου

Σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Προφήτη Ελισσαίου, Οσίου Νήφωνος εν Άθω.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ελισσαίος, Ελισσώ, Ελισώ

Νήφων*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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