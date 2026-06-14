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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό | Unsplash
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Σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Προφήτη Ελισσαίου, Οσίου Νήφωνος εν Άθω.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ελισσαίος, Ελισσώ, Ελισώ
  • Νήφων*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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