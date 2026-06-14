Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου

Σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Προφήτη Ελισσαίου, Οσίου Νήφωνος εν Άθω.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ελισσαίος, Ελισσώ, Ελισώ
- Νήφων*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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