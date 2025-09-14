Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η Ύψωσις Τιμίου Σταυρού και η μνήμη του Αγίου Θεοκλέους μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλεια
  • Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρακας, Σταυράκιος, Σταυρής, Σταυράκης, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα, Σταυρία

Ανατολή ήλιου: 07:06

Δύση ήλιου: 19:35

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 29 λεπτά

Σελήνη 22.1 ημερών

