Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, Της Απόκρεω, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Οσίου Ευσεβίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα, Ευσέβιος, Ευσεβής*

Χλόη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου

Ανατολή ήλιου: 07:14

Δύση ήλιου: 18:03

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 49 λεπτά

Σελήνη 27.5 ημερών