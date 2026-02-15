Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, Της Απόκρεω, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Οσίου Ευσεβίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα, Ευσέβιος, Ευσεβής*
- Χλόη
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου
Ανατολή ήλιου: 07:14
Δύση ήλιου: 18:03
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 49 λεπτά
Σελήνη 27.5 ημερών
- Δολοφονία Ναβάλνι: Με δηλητηριώδη βάτραχο τον σκότωσε πράκτορας του Πούτιν, επιβεβαιώνει η Γαλλία
- QUIZ παλιός ελληνικός κινηματογράφος: Μπορείς να βρεις ποια ταινία ήταν έγχρωμη και ποια χρωματίστηκε;
- Τραγωδία στη Λούτσα: «Ο γιος μου δεν ήξερε να οδηγεί», λέει η μητέρα του 15χρονου φερόμενου οδηγού
- Ναταλία Γερμανού για Good Job Nicky: «Για εμένα, φωνητικά εχθές δεν ήταν καλός»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.