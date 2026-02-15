Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
muffins
Muffins | Unsplash
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, Της Απόκρεω, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Οσίου Ευσεβίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα, Ευσέβιος, Ευσεβής*
  • Χλόη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου

Ανατολή ήλιου: 07:14 

Δύση ήλιου: 18:03 

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 49 λεπτά

Σελήνη 27.5 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ