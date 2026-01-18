Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου, Αγίας Θεοδούλης.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος, Σούλης, Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασούλα, Σούλα, Νάσα, Σούλη*

Κύριλλος, Κυριλλία, Κυρίλλα, Κυρίλλη

Θεοδουλία, Θεοδούλα, Θεόδουλη, Θεοδούλη, Θεώνη, Θεόδουλος, Θεοδούλιος, Θεοδούλης

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:38

Δύση ήλιου: 17:32

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 54 λεπτά

Σελήνη 29.1 ημερών