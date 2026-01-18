Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου, Αγίας Θεοδούλης.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος, Σούλης, Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασούλα, Σούλα, Νάσα, Σούλη*
- Κύριλλος, Κυριλλία, Κυρίλλα, Κυρίλλη
- Θεοδουλία, Θεοδούλα, Θεόδουλη, Θεοδούλη, Θεώνη, Θεόδουλος, Θεοδούλιος, Θεοδούλης
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:38
Δύση ήλιου: 17:32
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 54 λεπτά
Σελήνη 29.1 ημερών
