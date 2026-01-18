Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου, Αγίας Θεοδούλης.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος, Σούλης, Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασούλα, Σούλα, Νάσα, Σούλη*
  • Κύριλλος, Κυριλλία, Κυρίλλα, Κυρίλλη
  • Θεοδουλία, Θεοδούλα, Θεόδουλη, Θεοδούλη, Θεώνη, Θεόδουλος, Θεοδούλιος, Θεοδούλης

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:38

Δύση ήλιου: 17:32

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 54 λεπτά

Σελήνη 29.1 ημερών

