Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου

Σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίου Δίου, Οσίας Μακρίνης αδελφής Μεγάλου Βασιλείου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Γαρυφαλλιά, Γαριφαλιά
- Διός, Δίας
- Μακρίνα
Ανατολή ήλιου: 06:17
Δύση ήλιου: 20:45
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 28 λεπτά
Σελήνη 5.4 ημερών
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