Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 19 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Muffins
Muffins | Unsplash
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίας Κλεοπάτρας, Αγίου Φίλωνος μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα*
  • Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ, Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη, Φηλικίτη*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:37

Δύση ήλιου: 18:42

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 5 λεπτά

Σελήνη 27.6 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ