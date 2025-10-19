Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίας Κλεοπάτρας, Αγίου Φίλωνος μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα*

Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ, Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη, Φηλικίτη*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:37

Δύση ήλιου: 18:42

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 5 λεπτά

Σελήνη 27.6 ημερών