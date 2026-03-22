Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 22 Μαρτίου

Σήμερα, Κυριακή 22 Μαρτίου (Δ΄ Κυριακή των Νηστειών), σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Δροσίδας και των πέντε Παρθένων, Ιωάννου της Κλίμακος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσω, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δροσίς*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

Ανατολή ήλιου: 06:25

Δύση ήλιου: 18:38

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 13 λεπτά

Σελήνη 3.7 ημερών