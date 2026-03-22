Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 22 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 22 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
muffins
Muffins | Unsplash
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Κυριακή 22 Μαρτίου (Δ΄ Κυριακή των Νηστειών), σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Δροσίδας και των πέντε Παρθένων, Ιωάννου της Κλίμακος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσω, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δροσίς*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

Ανατολή ήλιου: 06:25

Δύση ήλιου: 18:38

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 13 λεπτά

Σελήνη 3.7 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ