Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 24 Αυγούστου

Σήμερα, Κυριακή 24 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Κοσμά του Αιτωλού, Αγίου Ευτυχούς Ιερομάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αιτωλία
- Ευτυχία, Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Έφη, Ευτύχιος, Ευτύχης*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:48
Δύση ήλιου: 20:06
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 18 λεπτά
Σελήνη 1.1 ημερών
