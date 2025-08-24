Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 24 Αυγούστου

Σήμερα, Κυριακή 24 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Κοσμά του Αιτωλού, Αγίου Ευτυχούς Ιερομάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Αιτωλία

Ευτυχία, Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Έφη, Ευτύχιος, Ευτύχης*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:48

Δύση ήλιου: 20:06

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 18 λεπτά

Σελήνη 1.1 ημερών