Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Γρηγορίου του Θεολόγου, Αγίας Μαργαρίτας Οσιομάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία*

Μαργαρίτα, Μαργαριταρένια, Ρίτα, Μαργαρίτης*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:34

Δύση ήλιου: 17:40

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 5 λεπτά

Σελήνη 6.6 ημερών

