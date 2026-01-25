Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Γρηγορίου του Θεολόγου, Αγίας Μαργαρίτας Οσιομάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία*
- Μαργαρίτα, Μαργαριταρένια, Ρίτα, Μαργαρίτης*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:34
Δύση ήλιου: 17:40
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 5 λεπτά
Σελήνη 6.6 ημερών
