Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 26 Απριλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 26 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.



Σήμερα, Κυριακή 26 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη Των Μυροφόρων, Οσίας Γλαφύρας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Γλαφυρός, Γλαφύρα, Γλαφυρή, Γλαφυρούλα
  • Μυροφόρα

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Ανατολή ήλιου: 06:34

Δύση ήλιου: 20:11

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 36 λεπτά

Σελήνη 9.7 ημερών

