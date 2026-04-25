Ο γνωστός influencer και επιχειρηματίας Gio Kay, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», πέταξε τη «βόμβα»: Ιδρύει δικό του πολιτικό φορέα με το όνομα «Generation Hellas».

Ο Gio Kay δεν είναι άλλη μια περίπτωση lifestyle προσωπικότητας που αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κοινά «έτσι για την παρέα». Όπως αποκάλυψε στη Ναταλία Γερμανού, η αγάπη του για την Ελλάδα είναι βαθιά και ριζωμένη στα μαθητικά του χρόνια στις ΗΠΑ.

«Πήγαινα ελληνικό σχολείο στην Αμερική και ήμουν πρώτος στην τάξη. Διαβάζαμε ιστορία, μυθολογία...», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως διαθέτει το απαραίτητο ακαδημαϊκό υπόβαθρο για να μιλήσει για τα σοβαρά ζητήματα της χώρας, τονίζοντας: «Εννοείται πως έχω πτυχίο. Εξειδικεύομαι στη μακροοικονομία».

Η πιο viral στιγμή της συνέντευξης ήταν αναμφίβολα η αναφορά του στους αρχαίους Έλληνες στοχαστές. Δηλώνοντας λάτρης του Αριστοτέλη, ο Gio Kay δεν δίστασε να τοποθετήσει τον εαυτό του στο σύγχρονο «πάνθεον» της σκέψης.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν σήμερα νέοι φιλόσοφοι ή νέοι Μέγα Αλέξανδροι, η απάντησή του ήταν αποστομωτική:

«Τώρα κάθεσαι δίπλα σε έναν φιλόσοφο, εγώ είμαι αυτός».

Μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας στα πολιτικά «ντεμπούτο», ο Gio Kay έρχεται να ταράξει τα νερά. Με όπλο τις γνώσεις του στη μακροοικονομία και το όραμά του για τη νέα γενιά, το «Generation Hellas» φιλοδοξεί να γίνει η φωνή που έλειπε.