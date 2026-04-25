Καιρός: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για την Πρωτομαγιά - Πού θα έχουμε βροχές

Λιακάδα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Κρήτη το Σάββατο και νεφώσεις στα Δωδεκάνησα για το Σαββατοκύριακο.

Τη Δευτέρα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της δυτικής Ελλάδας, ενώ την Τρίτη θα αναπτυχθεί νέα αστάθεια, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Ο καιρός αναμένεται γενικά καλός τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Απριλίου. Σύμφωνα με την μετεωρολογική πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου την Πρωτομαγιά, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μια αστάθεια σε Μακεδονία και Θράκη όπου αναμένεται να σημειωθούν κάποιες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα.

Από τις 3 με 4 Μαΐου υπάρχουν ενδείξεις για πιο άστατο καιρό στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού της ΕΜΥ:

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 27-04-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βορειοανατολικά. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως τα δυτικά, όπου και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Πρόγνωση για την Τρίτη 28-04-2026

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 29-04-2026

Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους από το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα κεντρικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια απο δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μεταβλητοί ασθενείς αλλά στα βορειοανατολικά από το βράδυ θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.