Η «πιο σεξουαλικά ενεργή γυναίκα του κόσμου» αποκαλύπτει πόσα βγάζει από το OnlyFans - Εξαψήφιος ο αριθμός

Έχει χαρακτηριστεί ως η πιο «σεξουαλικά ενεργή γυναίκα» στην πατρίδα της, την Αυστραλία, αλλά και στον ευρύτερο κόσμο, κάνοντας μας να αναρωτηθούμε πόσα χρήματα θα μπορούσε να βγάζει η πρωταγωνίστρια του OnlyFans, Ανι Νάιτ.

Η 28χρονη δημιούργησε τη σελίδα της το 2020 και από τότε εργάζεται ως μοντέλο του OnlyFans, ενώ απέκτησε φήμη όταν ανέβασε βίντεο μιλώντας ανοιχτά στη πλατφόρμα του TikTok για το επάγγελμά της και αποκάλυψε ότι είχε συνευρεθεί σεξουαλικά με 300 άτομα σε μόλις ένα χρόνο.

Ωστόσο, δεν το κάνει από αγάπη για το επάγγελμα αλλά γιατί κερδίζει ένα αστρονομικό ποσό χρημάτων μέσω της πλατφόρμας που βασίζεται σε συνδρομητές.

«Μπορεί να είναι μια πολύ επικερδής καριέρα αν είσαι πρόθυμος να εργαστείς σκληρά», εξήγησε η Άνι σε πρόσφατη συνέντευξή της στην MailOnline, όπως μεταδίδει το ladbible.com.

Παρόλο που παραδέχτηκε ότι το να βγάζει κανείς πολλά χρήματα στην πλατφόρμα είναι πλέον πιο δύσκολο από πριν λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και υπερκορεσμού του επαγγέλματος, η Άνι κατάφερε να παραμείνει μια κορυφαία δημιουργός, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα κέρδη της.

«Τα τελευταία τρία χρόνια βγάζω συνεχώς εξαψήφιο ποσό το μήνα», είπε στο μέσο ενημέρωσης, προσθέτοντας: «Τα τρία πριν από αυτό, πενταψήφιο ποσό το μήνα».

Η Άνι δεν έδωσε ένα ακριβές ποσό για τα κέρδη της, καθώς το εισόδημα του OnlyFans μπορεί να ποικίλλει από μήνα σε μήνα. Ωστόσο, προηγούμενες εκτιμήσεις έχουν υποδείξει ότι ο δημιουργός περιεχομένου βγάζει κατά μέσο όρο περίπου 300.000 δολάρια Αυστραλίας το μήνα και έως και 600.000 δολάρια Αυστραλίας εάν το περιεχόμενό της ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές.

Ένα δημοσίευμα του US Weekly, μάλιστα, προσθέτει ότι κέρδισε περίπου 2,8 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2025, αν και δεν είναι σαφές αν αυτό είναι σε δολάρια Αυστραλίας ή ΗΠΑ.

Ωστόσο, η καριέρα που επέλεξε η δημιουργός περιεχομένου ενέχει φυσικά αρκετούς κινδύνους. Η Άνι αποκάλυψε ότι ένα μεγάλο μέρος των κερδών της δαπανάται πλέον για την ασφάλειλα της, μετά από ένα περιστατικό στο οποίο ένας άνδρας βιντεοσκοπήθηκε να προσπαθεί να εισβάλει στο σπίτι της τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Τώρα έχουμε έναν φύλακα ασφαλείας σε ετοιμότητα. Χρειάστηκαν περίπου 10.000 δολάρια για να τον έχουμε στην ιδιοκτησία μας για δύο νύχτες και για να αναβαθμίσουμε όλα τα συστήματα ασφαλείας μας», είπε.