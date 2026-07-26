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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτά Unsplash
Παγωτά | Unsplash
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Σήμερα, Κυριακή 26 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Παρασκευής Οσιομάρτυρος, Αγίου Ερμολάου Ιερομάρτυρος, Αγίας Ωραιοζήλης Μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ερμόλαος, Ερμολία, Λία
  • Παρασκευή, Εύη, Εβίτα, Βούλα, Βιβή, Βέτη, Βέττη, Παρασκευούλα, Πάρις, Βίβιαν, Παρασκευάς, Πάρης, Πάρις
  • Έρση
  • Ωραιοζήλη, Ωραιοζηλία, Ζήλια, Ζήλη, Ζέλια

Ανατολή ήλιου: 06:23

Δύση ήλιου: 20:40

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 17 λεπτά

Σελήνη 11.8 ημερών

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