Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου

Σήμερα, Κυριακή 26 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Παρασκευής Οσιομάρτυρος, Αγίου Ερμολάου Ιερομάρτυρος, Αγίας Ωραιοζήλης Μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ερμόλαος, Ερμολία, Λία
- Παρασκευή, Εύη, Εβίτα, Βούλα, Βιβή, Βέτη, Βέττη, Παρασκευούλα, Πάρις, Βίβιαν, Παρασκευάς, Πάρης, Πάρις
- Έρση
- Ωραιοζήλη, Ωραιοζηλία, Ζήλια, Ζήλη, Ζέλια
Ανατολή ήλιου: 06:23
Δύση ήλιου: 20:40
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 17 λεπτά
Σελήνη 11.8 ημερών
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