Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Κυριακή 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Δημητρίου του Μυροβλύτου, Αγίου Γλύκωνος μαρτύρου, Αγίας Λεπτίνας μάρτυρος, Αγίου Λούππου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Δημήτριος, Δημήτρης, Δημητρός, Μίμης, Τζίμης, Μήτσος, Τζιμάκος, Μητσάκος, Μήτρος, Ντέμης, Ντίμης, Δήμητρα, Μιμή, Μιμίκα, Δημητρία, Ντίμι, Ντέμη
  • Δήμος
  • Γλύκων, Γλυκός
  • Λέπτινος, Λεπτίνα
  • Λούππος, Λούππης
  • Κυπαρισσία, Παρεσίνα, Παρεσσία, Παρέσια, Παρέσσα

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης στο Δημόσιο Χώρο

Ανατολή ήλιου: 06:44

Δύση ήλιου: 17:33

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 49 λεπτά

Σελήνη 4.4 ημερών

