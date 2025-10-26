Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Σήμερα, Κυριακή 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Δημητρίου του Μυροβλύτου, Αγίου Γλύκωνος μαρτύρου, Αγίας Λεπτίνας μάρτυρος, Αγίου Λούππου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Δημήτριος, Δημήτρης, Δημητρός, Μίμης, Τζίμης, Μήτσος, Τζιμάκος, Μητσάκος, Μήτρος, Ντέμης, Ντίμης, Δήμητρα, Μιμή, Μιμίκα, Δημητρία, Ντίμι, Ντέμη
- Δήμος
- Γλύκων, Γλυκός
- Λέπτινος, Λεπτίνα
- Λούππος, Λούππης
- Κυπαρισσία, Παρεσίνα, Παρεσσία, Παρέσια, Παρέσσα
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης στο Δημόσιο Χώρο
Ανατολή ήλιου: 06:44
Δύση ήλιου: 17:33
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 49 λεπτά
Σελήνη 4.4 ημερών
