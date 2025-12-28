Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίας Δόμνης μάρτυρος, Αγίων Θεοφίλου διακόνου και Μυγδονίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Δόμνα
- Θεόφιλος, Θεοφίλη, θεοφιλία, Θεοφιλίτσα, Φιλιώ, Φιλίτσα, Φίλια*
- Μυγδόνιος, Μυγδόνης, Μυγδονία, Μιγδονία
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:40
Δύση ήλιου: 17:13
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 33 λεπτά
Σελήνη 8 ημερών
