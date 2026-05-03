Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 3 Μαΐου

Σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου, Του Παραλύτου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Μαύρας μάρτυρος, Αγίου Ροδοπιανού.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα, Μαυρίτσα*

Ροδόπη, Ροδώπη

Βηθεσδά

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας

Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος

Ανατολή ήλιου: 06:26

Δύση ήλιου: 20:17

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 51 λεπτά

Σελήνη 16.3 ημερών