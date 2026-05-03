Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 3 Μαΐου

Σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου, Του Παραλύτου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Μαύρας μάρτυρος, Αγίου Ροδοπιανού.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα, Μαυρίτσα*
- Ροδόπη, Ροδώπη
- Βηθεσδά
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας
- Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος
Ανατολή ήλιου: 06:26
Δύση ήλιου: 20:17
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 51 λεπτά
Σελήνη 16.3 ημερών
