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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 30 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 30 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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παγωτό pexels
Παγωτό | Pexels
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Σήμερα, Κυριακή 30 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αλεξάνδρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Αγίου Ευλαλίου ιεράρχου εν Κύπρω, Οσίου Φύλακος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αλέξανδρος, Αλέκος, Αλέξης, Άλεξ, Αλεξάνδρα, Αλεξάντρα, Αλεξία, Αλέκα, Αλέξο, Αλέξω, Σάντρα
  • Ευλάλιος, Ευλαλία
  • Φύλακας

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