Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 30 Αυγούστου

Σήμερα, Κυριακή 30 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αλεξάνδρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Αγίου Ευλαλίου ιεράρχου εν Κύπρω, Οσίου Φύλακος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αλέξανδρος, Αλέκος, Αλέξης, Άλεξ, Αλεξάνδρα, Αλεξάντρα, Αλεξία, Αλέκα, Αλέξο, Αλέξω, Σάντρα
- Ευλάλιος, Ευλαλία
- Φύλακας
Παγκόσμιες ημέρες
Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων
Ανατολή ήλιου: 06:53
Δύση ήλιου: 19:58
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 5 λεπτά
Σελήνη 16.9 ημερών
- Πού να μη νοικιάσετε στην Αθήνα: Οι 5 απλησίαστες περιοχές για φοιτητές - Tο κόλπο για φθηνό σπίτι
- Ντίμης Μαυρόπουλος: Ποιος ήταν ο επιχειρηματίας που σκοτώθηκε στην Κύπρο - Το χρονικό της τραγωδίας στο Κάβο Γκρέκο
- Τα πιο παράξενα μέρη του κόσμου όπου οι γάτες είναι παντού - Ανάμεσά τους και ένα ελληνικό νησί
- Ο Ιταλός παλαιστής που εκτοξεύει πίτσες έχει ένα μυστικό όπλο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.