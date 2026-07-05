Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 5 Ιουλίου

Σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Οσίου Λαμπαδού.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Λαμπαδός, Λαμπαδία, Λαμπαδίνα, Λαμπαδή
Ανατολή ήλιου: 06:08
Δύση ήλιου: 20:51
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 43 λεπτά
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