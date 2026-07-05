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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 5 Ιουλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 5 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό Pixabay
Παγωτό - Παραλία | Pixabay
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Σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Οσίου Λαμπαδού.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Λαμπαδός, Λαμπαδία, Λαμπαδίνα, Λαμπαδή

Ανατολή ήλιου: 06:08

Δύση ήλιου: 20:51

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 43 λεπτά

Σελήνη 19.7 ημερών

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