Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίας Κασσιανής της μοναχής, Αγίου Σώζοντος μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Κασσιανή, Κάσσυ, Κασιανή, Κασία, Κασσιανός, Κασιανός, Κάσσιος, Κάσιος, Κάσσος, Κάσσης
  • Σώζων, Σώζος, Σώζης, Σώζη, Σωζούσα, Σώζα

Ανατολή ήλιου: 07:00

Δύση ήλιου: 19:45

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 46 λεπτά

Σελήνη 14.3 ημερών

