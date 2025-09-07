Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίας Κασσιανής της μοναχής, Αγίου Σώζοντος μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Κασσιανή, Κάσσυ, Κασιανή, Κασία, Κασσιανός, Κασιανός, Κάσσιος, Κάσιος, Κάσσος, Κάσσης
- Σώζων, Σώζος, Σώζης, Σώζη, Σωζούσα, Σώζα
Ανατολή ήλιου: 07:00
Δύση ήλιου: 19:45
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 46 λεπτά
Σελήνη 14.3 ημερών
