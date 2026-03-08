Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 8 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 8 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου, B' Κυριακή των νηστειών, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Γρηγορίου του Παλαμά, Αγίου Ερμού Αποστόλου, Οσίου Θεοφυλάκτου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ερμής
  • Θεοφύλακτος, Φυλακτός, Φυλαχτός, Θεοφύλακτη, Φυλακτή, Φυλαχτή, Φυλαχτούλα
  • Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία*

Παγκόσμιες ημέρες

  • Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας

Ανατολή ήλιου: 06:46

Δύση ήλιου: 18:25

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 39 λεπτά

Σελήνη 19.5 ημερών

ΕΛΛΑΔΑ