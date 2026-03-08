Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 8 Μαρτίου

Σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου, B' Κυριακή των νηστειών, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Γρηγορίου του Παλαμά, Αγίου Ερμού Αποστόλου, Οσίου Θεοφυλάκτου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ερμής
- Θεοφύλακτος, Φυλακτός, Φυλαχτός, Θεοφύλακτη, Φυλακτή, Φυλαχτή, Φυλαχτούλα
- Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία*
Παγκόσμιες ημέρες
- Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας
Ανατολή ήλιου: 06:46
Δύση ήλιου: 18:25
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 39 λεπτά
Σελήνη 19.5 ημερών
