Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου

Σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη της Οσίας Αμαλίας.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αμαλία, Αμελί
Ανατολή ήλιου: 06:11
Δύση ήλιου: 20:49
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 38 λεπτά
Σελήνη 24.9 ημερών
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