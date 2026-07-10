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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό | Pixabay
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Σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη της Οσίας Αμαλίας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αμαλία, Αμελί

Ανατολή ήλιου: 06:11

Δύση ήλιου: 20:49

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 38 λεπτά

Σελήνη 24.9 ημερών

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