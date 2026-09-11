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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό | Unsplash
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Σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίας Ευανθίας μάρτυρος, Οσίου Ευφροσύνου του μαγείρου, Αγια Θεοδωρα η εν Βαστα.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ευανθία, Εύα, Ευάνθης
  • Ευφρόσυνος, Φρόσυνος

Ανατολή ήλιου: 07:03

Δύση ήλιου: 19:40

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 37 λεπτά

Σελήνη 0.3 ημέρας

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