Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίας Ευανθίας μάρτυρος, Οσίου Ευφροσύνου του μαγείρου, Αγια Θεοδωρα η εν Βαστα.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ευανθία, Εύα, Ευάνθης
- Ευφρόσυνος, Φρόσυνος
Ανατολή ήλιου: 07:03
Δύση ήλιου: 19:40
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 37 λεπτά
Σελήνη 0.3 ημέρας
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