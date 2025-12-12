Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο.

Σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Σπυρίδων, Σπυρίδωνας, Σπύρος, Σπυρέτος, Σπυράκης, Σπυράκος, Σπήλιος, Σπυριδούλα, Σπυρούλα, Σπυρέτα, Σπυρίνα, Σπυρίδινα, Λούλα

Ανατολή ήλιου: 07:31

Δύση ήλιου: 17:06

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 34 λεπτά

Σελήνη 22.6 ημερών

