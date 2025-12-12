Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Σπυρίδων, Σπυρίδωνας, Σπύρος, Σπυρέτος, Σπυράκης, Σπυράκος, Σπήλιος, Σπυριδούλα, Σπυρούλα, Σπυρέτα, Σπυρίνα, Σπυρίδινα, Λούλα
Ανατολή ήλιου: 07:31
Δύση ήλιου: 17:06
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 34 λεπτά
Σελήνη 22.6 ημερών
