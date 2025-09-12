Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η Απόδοσις της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου και η μνήμη των Ιερομαρτύρων Αυτονόμου και Κουρνούτου επισκόπου Ικονίου.

Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή σήμερα.

Ανατολή ήλιου: 07:04

Δύση ήλιου: 19:38

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 34 λεπτά

Σελήνη 19.9 ημερών

Γεγονότα στις 12 Σεπτεμβρίου

1185 Ο Ισαάκιος Β΄ Άγγελος γίνεται αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

1683 Συνασπισμός ευρωπαϊκών δυνάμεων νικά τον οθωμανικό στρατό στη μάχη της Βιέννης.

1821 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ο τουρκικός στόλος αποβιβάζει στρατό στο Αίγιο.

1822 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Οι Υδραίοι πλοίαρχοι Τζερεμές και Θεοδωρής συλλαμβάνουν τουρκικό πλοίο που μετέφερε τροφές στο πολιορκούμενο Ναύπλιο.

1829 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Μάχη της Πέτρας με περιφανή νίκη των Ελλήνων στο στενό Πέτρας (μεταξύ Θηβών και Λιβαδειάς). Αυτή ήταν και η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης.

1885 Κηρύσσεται επιστράτευση και κινητοποίηση του Ελληνικού Στρατού προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα Θεσσαλίας

1906 Παραιτείται ο αρμοστής της Κρήτης πρίγκιπας Γεώργιος και αντικαταστάτης του αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Ζαΐμης.

1916 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον Ναύαρχο Κουντουριώτη φθάνουν στα Χανιά.

1943 Τμήματα ανταρτών υπό τον Καπετάν Μπαντουβά, μετά οκτάωρο σκληρό αγώνα, αποκρούουν ισχυρές γερμανικές επιθέσεις στη Σύμη Βιάνου του Νομού Ηρακλείου, προκαλώντας σ' αυτές σοβαρές απώλειες.

1944 Ξεκινάει η Μάχη του Μελιγαλά μεταξύ δυνάμεων της αντιστασιακής οργάνωσης του ΕΛΑΣ και μελών των Ταγμάτων Ασφαλείας που είχαν οχυρωθεί στη κωμόπολη.

1944 Απελευθερώνεται η Λευκάδα από την ΙΧ μεραρχία του ΕΔΕΣ εξοντώνοντας την Γερμανική φρουρά του νησιού.

1961 Ο Χουάν Κάρλος, πρίγκιπας των Αστουριών και επίδοξος διάδοχος του ισπανικού θρόνου, αρραβωνιάζεται στη Λωζάνη την πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας.

1963 Εν όψει των ελληνοβουλγαρικών συνομιλιών για τη διευθέτηση των εκκρεμών μεταξύ των δύο χωρών ζητημάτων, ο εμπορικός ακόλουθος της βουλγαρικής πρεσβείας προτείνει την παραχώρηση διεξόδου της Ελλάδας στον Εύξεινο Πόντο, σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση διεξόδου της Βουλγαρίας στο Αιγαίο Πέλαγος.

1980 Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία υπό την ηγεσία του στρατηγού Κενάν Εβρέν.