Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Ακύλα και Πρίσκιλλας των Αποστόλων, Οσίου Μαρτινιανού.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Πρίσκιλλα, Πρισίλλα
  • Μαρτινιανός

Παγκόσμιες ημέρες

  • Διεθνής Ημέρα Προφυλακτικού
  • Παγκόσμια Ημέρα Κινηματογράφου
  • Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου
  • Παγκόσμια Ημέρα Heavy Metal

Ανατολή ήλιου: 07:17

Δύση ήλιου: 18:01

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 44 λεπτά

Σελήνη 25.6 ημερών

