Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Ακύλα και Πρίσκιλλας των Αποστόλων, Οσίου Μαρτινιανού.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Πρίσκιλλα, Πρισίλλα
- Μαρτινιανός
Παγκόσμιες ημέρες
- Διεθνής Ημέρα Προφυλακτικού
- Παγκόσμια Ημέρα Κινηματογράφου
- Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου
- Παγκόσμια Ημέρα Heavy Metal
Ανατολή ήλιου: 07:17
Δύση ήλιου: 18:01
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 44 λεπτά
Σελήνη 25.6 ημερών
