Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου

Σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου, Γ' Χαιρετισμοί, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Λεάνδρου Ισπανού, Αγίου Μάριου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Λέανδρος
- Μάριος
Ανατολή ήλιου: 06:39
Δύση ήλιου: 18:30
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 51 λεπτά
Σελήνη 24 ημερών
