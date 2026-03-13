Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου, Γ' Χαιρετισμοί, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Λεάνδρου Ισπανού, Αγίου Μάριου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Λέανδρος
  • Μάριος

Ανατολή ήλιου: 06:39

Δύση ήλιου: 18:30

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 51 λεπτά

Σελήνη 24 ημερών

