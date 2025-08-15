Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου

Σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η Κοίμησις της Θεοτόκου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσος, Παναγής, Πανάγος, Γιώτης, Τάκης, Πανίκος, Παναγιώτα, Γιώτα, Παναγιούλα, Γιούλα, Παναγούλα, Πένυ, Νάγια, Πανυχρούλα

Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω*

Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος*

Γεσθημανή, Ιεσθημανή

Θεοτόκης, Θεοτοκία

Μαριάντζελα

Μαρινέλα

Ελεούσα, Λούση

Ελώνα, Ελλώνα, Ελόνα

Ηλιοστάλακτη

Καθολική

Κρυστάλλω, Κρουστάλλω, Κρουστάλω, Κρυσταλία, Κρυσταλλία, Κρουσταλένια

Πρέσβεια, Πρεσβεία

Συμέλα, Σιμέλα, Σουμελά

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων

Ανατολή ήλιου: 06:40

Δύση ήλιου: 20:18

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 38 λεπτά

Σελήνη 21.2 ημερών