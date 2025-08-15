Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου

Σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η Κοίμησις της Θεοτόκου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσος, Παναγής, Πανάγος, Γιώτης, Τάκης, Πανίκος, Παναγιώτα, Γιώτα, Παναγιούλα, Γιούλα, Παναγούλα, Πένυ, Νάγια, Πανυχρούλα
- Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω*
- Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος*
- Γεσθημανή, Ιεσθημανή
- Θεοτόκης, Θεοτοκία
- Μαριάντζελα
- Μαρινέλα
- Ελεούσα, Λούση
- Ελώνα, Ελλώνα, Ελόνα
- Ηλιοστάλακτη
- Καθολική
- Κρυστάλλω, Κρουστάλλω, Κρουστάλω, Κρυσταλία, Κρυσταλλία, Κρουσταλένια
- Πρέσβεια, Πρεσβεία
- Συμέλα, Σιμέλα, Σουμελά
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Φάρων
Ανατολή ήλιου: 06:40
Δύση ήλιου: 20:18
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 38 λεπτά
Σελήνη 21.2 ημερών
