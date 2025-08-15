Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Παγωτά
Παγωτά | Unsplash
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η Κοίμησις της Θεοτόκου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσος, Παναγής, Πανάγος, Γιώτης, Τάκης, Πανίκος, Παναγιώτα, Γιώτα, Παναγιούλα, Γιούλα, Παναγούλα, Πένυ, Νάγια, Πανυχρούλα
  • Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω*
  • Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος*
  • Γεσθημανή, Ιεσθημανή
  • Θεοτόκης, Θεοτοκία
  • Μαριάντζελα
  • Μαρινέλα
  • Ελεούσα, Λούση
  • Ελώνα, Ελλώνα, Ελόνα
  • Ηλιοστάλακτη
  • Καθολική
  • Κρυστάλλω, Κρουστάλλω, Κρουστάλω, Κρυσταλία, Κρυσταλλία, Κρουσταλένια
  • Πρέσβεια, Πρεσβεία
  • Συμέλα, Σιμέλα, Σουμελά

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Φάρων

Ανατολή ήλιου: 06:40

Δύση ήλιου: 20:18

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 38 λεπτά

Σελήνη 21.2 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ