Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Οσίου Αχιλλίου, Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου, Οσίας Καλής.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αχίλλιος, Αχιλλέας, Αχίλλειος
  • Παχώμιος, Παχούμιος, Πάχος
  • Καλή, Κάλη

Παγκόσμιες ημέρες

  • Διεθνής Ημέρα Οικογένειας
  • Διεθνής Ημέρα Αντιρρησιών Συνείδησης

Ανατολή ήλιου: 06:14

Δύση ήλιου: 20:28

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 14 λεπτά

Σελήνη 27.8 ημερών

