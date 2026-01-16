Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

Σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Δάνακτος του Αναγνώστου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Δανάη, Δαν*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:39

Δύση ήλιου: 17:30

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 51 λεπτά

Σελήνη 27.3 ημερών