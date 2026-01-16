Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Δάνακτος του Αναγνώστου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Δανάη, Δαν*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:39

Δύση ήλιου: 17:30

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 51 λεπτά

Σελήνη 27.3 ημερών

