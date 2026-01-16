Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

Σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Δάνακτος του Αναγνώστου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Δανάη, Δαν*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:39
Δύση ήλιου: 17:30
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 51 λεπτά
Σελήνη 27.3 ημερών
- Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Νέες αποκαλύψεις για σοβαρό καβγά στο σπίτι της τον Οκτώβριο
- Ρουκ Ζουκ: Παίκτης έκανε σχεδόν πρόταση γάμου στη Δέσποινα Καμπούρη - «Ζέτα, δεν πιστεύω να ζήλεψες;»
- Youtuber βρήκε τη συνταγή της Coca-Cola, η οποία παρέμενε μυστική για 139 χρόνια
- Άγριο επεισόδιο στη Βουλή ανάμεσα σε Κυρανάκη - Πέρκα: «Μην φωνάζετε, δεν είναι η κουζίνα σας - Είσαι φασίστας»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.